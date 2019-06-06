Захарова призвала Зеленского послать «сигнал о мире»

Президент Украины Владимир Зеленский должен посылать сигналы о мире своей стране, в том числе жителям Донбасса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Зеленский должен посылать сигналы не России, а своим гражданам. И не только тем, кто голосовал за нового президента, но и тем, у кого не было такой возможности. Думаю, новый президент, особенно потому, что он не был избран народом Донбасса, должен послать сигнал всей стране. И не уверена, что сигнал с оружием является правильным», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что в своей предвыборной кампании Зеленский использовал слоган со словом «мир».

«И это тот сигнал, который должен быть послан», – сказала она.

Официальный представитель МИД охарактеризовала ситуацию в политике Украины как «транзит от предвыборных обещаний к ощущению себя во власти».

«Это попытки осознать, что такое власть, что такое власть на Украине, а этот особое явление, как двигаться в этой ситуации, в этой системе и куда», – отметила она.

Ранее Захарова также заявила, что возвращение Леонида Кучмы в контактную группу на переговорах по Донбассу в Минске – это шаг в правильном направлении.