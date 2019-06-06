Названа дата возможной блокировки Twitter и Facebook

Решения в отношении Twitter и Facebook, от которых требуют локализации баз данных российских пользователей на территории России, будут приняты в январе 2020 года. Глава Роскомнадзора Александр Жаров выразил надежду, что блокировки удастся избежать.

«Окончательное решение по поводу выполнения требований российского законодательства компаниями Twitter и Facebook будет принято в январе 2020 года», – передает слова Жарова ТАСС.

Он заметил, что пока есть единственная мера наказания нарушителя закона – блокировка, и выразил надежду, что к тому времени «появятся иные механизмы – штрафы».

«Будем надеяться, что до нового года такой законопроект появится и у нас появится соответствующий инструментарий», – сказал Жаров.

Ранее Жаров сообщал, что ведомство предпишет Twitter и Facebook разместить базы данных в России, в противном случае соцсети будут наказаны.

В январе Роскомнадзор начал административное производство в отношении соцсетей из-за непредоставления конкретного ответа на требование о локализации персональных данных.