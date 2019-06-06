Букингемский дворец причислил Германию к антигитлеровской коалиции

Публикация в официальном аккаунте британской королевской семьи в Twitter вызвала недоумение пользователей, так как причислила канцлера Германии Ангелу Меркель к представителям стран – членов антигитлеровской коалиции.

В публикации было сказано, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила королеву Елизавету II политикам от наций-союзников, принимавших участие в высадке войск в Нормандии, однако на видео королева пожимала руку в том числе и Ангеле Меркель, сообщает RT.

Позже сообщение было удалено. Вместо него появилось другое с фотографиями, на них Меркель не видна.

Ранее Тереза Мэй в Twitter перепутала дату высадки союзников в Нормандии.

Напомним, мировые лидеры, в том числе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп собрались в британском Портсмуте, чтобы отметить 75-ю годовщину со дня высадки в Нормандии.

Владимир Путин, объясняя почему его не пригласили на мероприятия в Нормандии, сказал, что он «не свадебный генерал, чтобы его везде звали».