Греф и Собянин на ПМЭФ обменялись остротами

Глава Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме пошутил о стремлении мэра Москвы Сергея Собянина «перекапывать» столицу.

Греф, модерируя дискуссию, спросил Собянина о расходах на внедрение новых технологий, передает РИА «Новости». Руководитель Сбербанка задался вопросом, не было бы эффективнее решать подобные проблемы другими способами, а деньги расходовать на социальную сферу.

Собянин в ответ рассказал о московской интеллектуальной транспортной системе, которая, по его словам, улучшила дорожную инфраструктуру на 15%.

«Дорогая штучка. <...> Чтобы решить эту проблему иными методами, нам потребовалось бы около 1 трлн рублей. И перекопать весь город, что физически невозможно», – объяснил мэр.

«Ну, вы любите это», – сказал Греф. После этого зал разразился смехом и аплодисментами.

Позднее Собянин, рассуждая о развитии частного бизнеса, заметил, что неразвивающиеся компании становятся банкротами.

«Сбербанка это не касается, потому что он монополист. Он может не развиваться, ничего с ним не случится», – добавил мэр Москвы.

«Я думал, нас только Центральный банк не любит. Оказывается, и мэр тоже», – ответил Греф.