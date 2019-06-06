Калви не оказалось в списках на встрече Путина с инвестиционном сообществом на ПМЭФ

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви не значится в списке участников встречи президента России с представителями инвестиционного сообщества на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы к форуму.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в мошенничестве и находящийся под домашним арестом Калви не подавал прошения на посещение ПМЭФ.

В четверг министр финансов Антон Силуанов призвал рассматривать проблему улучшения инвестиционного климата России системно, а не в рамках дела Майкла Калви.

В феврале Калви и еще четырех сотрудников Baring Vostok задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель фонда был арестован, а позже переведен под домашний арест.