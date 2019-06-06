Кононенко: Должна произойти эволюция силовых ведомств

«Самый лучший вариант, конечно, вообще разогнать всех силовиков. Но, с другой стороны, потом придется набирать новых и, наверное, станет даже хуже, чем сейчас», – заявил газете ВЗГЛЯД блогер Максим Кононенко, комментируя идею главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина включить в KPI силовиков ответственность за рост экономики.

«Я понимаю пафос Кудрина. У нас большая часть проблем с бизнесом связана с тем, что люди просто боятся им заниматься, чтобы не оказаться в тюрьме. С другой стороны, введение каких-либо KPI приводит к тому, что результат начинает подгоняться под этот KPI и толку вообще не будет. То есть Кудрин предлагает вести еще одну дополнительную палочную систему», – считает журналист и блогер Максим Кононенко.

«Самый лучший вариант, конечно, вообще разогнать всех силовиков. Но, с другой стороны, потом придется набирать новых и, наверное, станет даже хуже, чем сейчас. Должна произойти какая-то не революция, а именно эволюция силовых ведомств. Но как это сделать? Я, честно говоря, не знаю», – продолжил собеседник.

«Бизнес всегда строится на позитиве. У нас категорически нет позитивных новостей для бизнеса. Вот недавно была новость, что опять готовится изменение по наказанию за налоговые преступления, в результате которого пока налог не выплачен, дело о преступлении не будет считаться завершенным. Ну это же просто беда. Теперь человеку налоговая начислит счет задним числом, и он будет считаться преступником», – говорит блогер.

«Во-первых, это отменяет срок давности для налоговых преступлений; во-вторых, это наделяет закон обратной силой. То есть теперь те люди, которые считают себя чистыми перед законом, могут быть в любое время привлечены за то, что они сделали 10 лет назад», – посетовал журналист.

«А позитивной новости ни одной нет. Никто не принимает законов, которые облегчали бы жизнь бизнесменов. Все становится только хуже и хуже», – заключил Кононенко.

Ранее стало известно, что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил переложить на силовиков часть ответственности за экономический рост в России. Об этом он заявил, выступая на сессии ПМЭФ «Российская экономика в поисках стимулов роста».

«Даже на стратегической сессии правительства, где члены правительства участвовали в рабочей группе по экономическому развитию, больше всего набрало популярность предложение, мера о создании новых KPI для силовых структур, которые бы отражали экономические достижения. Чтобы силовые структуры разделяли эту ответственность – достижение экономического потенциала», – цитирует Кудрина агентство «РИА Новости».

По его словам, все министры и губернаторы дружно высказались в поддержку этой меры.