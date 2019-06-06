Более ста «Лидеров России» заняли руководящие посты

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6 июня, четверг  |  Последнее обновление — 18:06  |  vz.ru
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Россия заставит украинцев больше платить за топливо

Жители Украины тревожно смотрят на ценники на заправкахФото: Александр Максименко/РИА Новости
В Киеве звучат тревожные прогнозы о том, как скажутся на экономике Украины ограничения на поставку из России нефтепродуктов – санкции, введенные Москвой с 1 июня. Угроза действительно существует и выражается она главным образом в росте цен на топливо. И все же в значительной мере проблемы с поставками бензина и дизтоплива Украина организовала себе сама.  Подробности...
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Стоит ли России верить в дружбу с Китаем

Владимир Путин встречает Си Цзиньпина в КремлеФото: kremlin.ru
Визит Си Цзиньпина в Россию носит статус государственного. Но как сказал, встречая его в Кремле, Владимир Путин, не так важен статус, сколько возможность еще раз встретиться. Два президента общаются более чем регулярно. Три десятка встреч за шесть лет – это абсолютный рекорд: за предыдущие 64 года отношений КНР и России было едва ли не меньше. Председатель КНР назвал Путина своим самым близким другом – но можно ли доверять словам о дружбе в межгосударственных отношениях? Подробности...
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Главными кораблями ВМФ останутся советские «старики»

Флагман Черноморского флота получил шанс на вторую жизньФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Ракетный крейсер «Москва», которому скоро исполнится 40 лет, останется в строю ВМФ России. До недавнего времени судьба флагмана Черноморского флота висела на волоске – предполагалось даже и вовсе списать его в утиль. Судя по тому, что крейсер сейчас после длительного перерыва вышел в море, ему еще предстоит послужить. Почему в итоге принято такое решение? Подробности...
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Бюрократы превращают Зеленского в Порошенко

Зеленский вынужден копировать внешнеполитические манеры Порошенко - возможно, сам того не желаяФото: Francois Lenoir/Reuters
Новый президент Украины Владимир Зеленский оказался плагиатором – он украл речь, да не у кого-нибудь, а у своего предшественника Петра Порошенко. Как такое произошло, кто подставил главу украинского государства и почему происходящее является не случайностью, а закономерной для Украины тенденцией? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Эйджизм – проклятие России

Дмитрий Ольшанский, публицист
И так все обязаны быть молодыми, а если еще и ударит прогресс, то и вовсе старикам здесь не место. Как – нет, не победить, но – как хотя бы немножко ограничить эйджизм? Подробности...
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Глобализация по-китайски

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Во время визита гигантской китайской делегации в Москву самым повторяемым словом было «доверие». Возможно ли доверие к китайцам – отдельный вопрос. Главная проблема – возможно ли в цифровую и сетевую эпоху доверие в принципе. Подробности...

Пушкин как огненный столп от России к Западу

Владимир Можегов, публицист
Сегодня 220 лет Пушкину. Хороший повод вспомнить о «нашем всем» не только как о поэте, но и как о мыслителе. Тем более он блестяще сформулировал, что есть Россия и какова ее роль в мире, заранее разрешив и нынешние споры. Подробности...
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      Путин и Си Цзиньпин открыли павильон для панд в Московском зоопарке

      Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи
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      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
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      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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            Более ста «Лидеров России» заняли руководящие посты

            6 июня 2019, 17:58

            Текст: Сергей Гурьянов

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            За два года более ста победителей конкурса управленцев «Лидеры России» заняли высокие ответственные посты, заявил на Петербургском международном экономическом форуме руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

            «За два года у нас больше ста назначений на самые разные посты. Среди участников конкурса есть губернаторы, есть заместители федеральных министров», – передает его слова «Лента.ру».

            По его словам, уровень конкуренции на конкурсе повышается – если в первый год заявки подали 199 тыс. человек, то уже во второй – 227 тыс.

            Победителями второго конкурса «Лидеры России» стали 104 человека. Проект организован по инициативе президента. Главная цель конкурса – создать работающие социальные лифты для активных граждан.


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