Более ста «Лидеров России» заняли руководящие посты

За два года более ста победителей конкурса управленцев «Лидеры России» заняли высокие ответственные посты, заявил на Петербургском международном экономическом форуме руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

«За два года у нас больше ста назначений на самые разные посты. Среди участников конкурса есть губернаторы, есть заместители федеральных министров», – передает его слова «Лента.ру».

По его словам, уровень конкуренции на конкурсе повышается – если в первый год заявки подали 199 тыс. человек, то уже во второй – 227 тыс.

Победителями второго конкурса «Лидеры России» стали 104 человека. Проект организован по инициативе президента. Главная цель конкурса – создать работающие социальные лифты для активных граждан.