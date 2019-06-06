Названы условия низкой инфляции в России по итогам 2019 года

В Министерстве экономического развития России заявили, что инфляция в России по итогам 2019 года может опуститься ниже 4% при условии стабильного курса рубля и хорошего урожая.

«В соответствии с базовым вариантом сценарных условий прогноза социально-экономического развития до 2024 года, утвержденных правительством Российской Федерации в апреле, темпы роста потребительских цен в целом за 2019 г. составят 4,3%. Вместе с тем риски данного прогноза смещены вниз. При стабильном курсе рубля и хорошем урожае инфляция по итогам года может опуститься ниже 4%», – говорится в докладе Минэкономразвития «Картина инфляции», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что инфляция в России с 28 мая по 3 июня вернулась к нулевому уровню.