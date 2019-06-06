В Екатеринбурге собрались выпускать пододеяльники с фото погибшей группы Дятлова

Участники «Лаборатории городских образов» предлагает выпускать дизайнерское постельное белье и сувенирные портсигары с фотоснимком из похода группы Игоря Дятлова, погибшей в 1959 году на Северном Урале.

«Лаборатория городских образов» – одна из составных частей большого проекта «Город семи районов», который реализуется совместно с Музеем истории Екатеринбурга и был поддержан Фондом президентских грантов, сообщает «Знак».

«Екатеринбург наполнен интересными, вкусными историями. Но сами горожане мало знают об этих историях, а иногда их даже и не замечают вовсе. Со стороны же эти истории выглядят просто потрясающе. И наш проект «Город семи районов» как раз про это – добывать такие истории. Один из способов их добывать реализуется через дизайн сувенирной продукции. Мы решили попробовать в этом деле обычных людей. И то, что получилось, это все делали обычные люди. Пока это не настоящие сувениры, только проект», – рассказал куратор проекта дизайнер Никита Демидов.

Все разработки собраны на платформе tilde.ws в формате онлайн-магазина с презентационными снимками, аннотацией и ценником. Приобрести пока ничего нельзя – дизайн-проекты проходят через сито обсуждения и модерации. Наиболее удачные лягут в основу настоящих сувенирных изделий.

«Для того чтобы получился сувенир, ты должен погрузиться в какую-то тему, в какую-то историю. Нам очень помог сайт «1723», где скоплено много разных историй. И эти проекты сувениров стали ключом к сокровищам Екатеринбурга. Получился хороший исследовательский процесс», – сказал Демидов.

Одна из представленных на «tilde.ws» дизайнерских серий посвящена теме гибели группы Игоря Дятлова. Здесь представлены дизайн-проекты шести предметов, в том числе комплект постельного белья в серо-черных тонах со известным фотоснимком восхождения туристов на Гору Мертвецов. Такой же принт использован на портсигарах и винтажной эмалированной кружке.

В этой серии представлен дизайн-проект чехла для сотового телефона, панамы, футболки с надписью «дело №…», которая отсылает к загадке следствия по делу о гибели группы – уголовное дело не было пронумеровано, что стало причиной для разговоров о фальсификации собранных в нем материалов.

«Мне кажется сюжет с дятловцами – это очень круто. Во-первых, это наша история. И та острота – потери, кровь, боль – сейчас уже смягчена временем. В этой истории не было желания пиариться на крови. Проект делали ребята, которым по 20 лет. Они к этой истории относятся примерно так же, как к истории декабристов. Если этот проект даже и вызовет какой-то резонанс, то мне все равно кажется, что это неплохо. Ребята ничего плохого не имели в виду, они, наоборот, открыли эту историю для себя и для мира», – отметил Демидов.

Также дизайнеры посвятили часть своих проектов районам города: ВИЗу, Уралмашу, Химмашу, Эльмашу, а также Хозяйке Медной горы – центральной фигуре сказов Павла Бажова, творчеству Владислава Крапивина, екатеринбургским заводам, включая Завод имени Калинина, где выпускаются ракетные комплексы С-300, визиту в тогда еще Свердловск лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

Напомним, Следственный комитет пришел к выводу, что группа Игоря Дятлова погибла в Свердловской области в 1959 году из-за экстремальных условий, в которых оказались туристы; в появлении мистических версий произошедшего виновата халатность следователей.