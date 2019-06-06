Венесуэла заявила о намерении выплатить долг России

Министр экономики и финансов Венесуэлы Симон Серпа заявил, что Венесуэла планирует полностью выплатить долг России.

«У нас есть дата предстоящего платежа на 30 сентября, на 200 миллионов долларов, и мы уже объявили, что мы погасим долг», – заявил Серпа на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА «Новости».

Замминистра финансов Сергей Сторчак уточнил, что Венесуэла вносит платежи два раза в год, а предыдущий платеж был в апреле.

Сторчак также пояснил, что сейчас Венесуэла выплачивает только проценты по долгу, а позже начнется период возврата самого кредита вместе с процентами.

Ранее Владимир Путин сообщил, что долг Венесуэлы перед Россией составляет 3,5 млрд долларов, отметив, что Каракас его добросовестно погашает.

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