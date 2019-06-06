Кириенко: У молодого поколения есть запрос на честность

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6 июня, четверг  |  Последнее обновление — 19:06  |  vz.ru
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Россия заставит украинцев больше платить за топливо

Жители Украины тревожно смотрят на ценники на заправкахФото: Александр Максименко/РИА Новости
В Киеве звучат тревожные прогнозы о том, как скажутся на экономике Украины ограничения на поставку из России нефтепродуктов – санкции, введенные Москвой с 1 июня. Угроза действительно существует и выражается она главным образом в росте цен на топливо. И все же в значительной мере проблемы с поставками бензина и дизтоплива Украина организовала себе сама.  Подробности...
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Стоит ли России верить в дружбу с Китаем

Владимир Путин встречает Си Цзиньпина в КремлеФото: kremlin.ru
Визит Си Цзиньпина в Россию носит статус государственного. Но как сказал, встречая его в Кремле, Владимир Путин, не так важен статус, сколько возможность еще раз встретиться. Два президента общаются более чем регулярно. Три десятка встреч за шесть лет – это абсолютный рекорд: за предыдущие 64 года отношений КНР и России было едва ли не меньше. Председатель КНР назвал Путина своим самым близким другом – но можно ли доверять словам о дружбе в межгосударственных отношениях? Подробности...
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Главными кораблями ВМФ останутся советские «старики»

Флагман Черноморского флота получил шанс на вторую жизньФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Ракетный крейсер «Москва», которому скоро исполнится 40 лет, останется в строю ВМФ России. До недавнего времени судьба флагмана Черноморского флота висела на волоске – предполагалось даже и вовсе списать его в утиль. Судя по тому, что крейсер сейчас после длительного перерыва вышел в море, ему еще предстоит послужить. Почему в итоге принято такое решение? Подробности...
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Бюрократы превращают Зеленского в Порошенко

Зеленский вынужден копировать внешнеполитические манеры Порошенко - возможно, сам того не желаяФото: Francois Lenoir/Reuters
Новый президент Украины Владимир Зеленский оказался плагиатором – он украл речь, да не у кого-нибудь, а у своего предшественника Петра Порошенко. Как такое произошло, кто подставил главу украинского государства и почему происходящее является не случайностью, а закономерной для Украины тенденцией? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Эйджизм – проклятие России

Дмитрий Ольшанский, публицист
И так все обязаны быть молодыми, а если еще и ударит прогресс, то и вовсе старикам здесь не место. Как – нет, не победить, но – как хотя бы немножко ограничить эйджизм? Подробности...
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Глобализация по-китайски

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Во время визита гигантской китайской делегации в Москву самым повторяемым словом было «доверие». Возможно ли доверие к китайцам – отдельный вопрос. Главная проблема – возможно ли в цифровую и сетевую эпоху доверие в принципе. Подробности...

Пушкин как огненный столп от России к Западу

Владимир Можегов, публицист
Сегодня 220 лет Пушкину. Хороший повод вспомнить о «нашем всем» не только как о поэте, но и как о мыслителе. Тем более он блестяще сформулировал, что есть Россия и какова ее роль в мире, заранее разрешив и нынешние споры. Подробности...
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            Кириенко: У молодого поколения есть запрос на честность

               6 июня 2019, 18:10
            Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
            Текст: Алексей Нечаев

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            «У молодого поколения россиян есть запрос на честность, или как говорят на молодежном сленге – «трушность»: открытость, честность и справедливость», – заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

            «Программа «Россия – страна возможностей», которую запустил Владимир Путин, стартовала полтора года назад с послания президента, в котором он сказал, что наша цель сделать так, чтобы Россия реально стала страной возможностей для каждого инициативного человека», – заявил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, выступая на сессии Сбербанка «Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди», которая проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.

            «В таких проектах, как «Лидеры России», студенческих олимпиадных, школьного проекта «Мой первый бизнес», проекта «Цифровой прорыв» для людей, работающих в IT, приняло участие 1,6 млн человек. Только школьников было 600 тысяч. А на конкурсе управленцев «Лидеров России» – 240 тысяч человек, принимающих участие в жестком конкурентном отборе», – сказал Кириенко.

            По его словам, открытая и прозрачная система отбора лучших управленцев, которая, в том числе, работает через Интернет, решает две задачи.

            «Во-первых, мы отбираем как раз тех, кто готов оторваться от дивана и рискнуть. Это важнейшее квалификационное требование. Мы отбираем инициативных людей, которых не надо подталкивать», – пояснил Кириенко.  

            «А второе – это честность. У нас тут уже были споры о том, а надо ли это все молодому поколению? Может им это не надо? Я сторонник того, что у нас замечательное молодое поколение: они лучше нас, они интереснее нас, они требовательнее нас. И одним из важнейших требований с их стороны является честность, или как говорят на молодежном сленге – «трушность»: открытость, честность, справедливость», – продолжил первый замглавы АП.   

            «Потому обязательное условие всех программ – это абсолютная справедливость, прозрачность и честность. И еще, конечно, востребованность. Если государство говорит: «Нам нужны новые управленцы», то государство должно показать, что они действительно нужны, а не отобрать их и оставить в резерве», – сказал Кириенко.

            Он напомнил, что по итогам проведения конкурса «Лидеры России» президентом были назначены два губернатора. Также «Лидеры России» подготовили четырех заместителей федеральных министров и 11 региональных министров.

            «Только вдумайтесь: человек подал заявку по интернету на участие в конкурсе и через полгода стал губернатором или заместителем федерального министра», – подчеркнул Кириенко.

            «Еще важно, чтобы здесь была сквозная система, которая бы начинала работать от школы, от детских лагерей и центров образования, например, таких как «Артек», «Орленок», «Сириус». Потом идут студенческие олимпиады и проект «Лидеры России». Здесь не должно быть окончания учебы, учиться должны все», – считает Кириенко.

            По его словам, одним из хороших примеров такой учебы стала Высшая школа госуправления. «Президент поставил задачу: создать отдельный проект для повышения квалификации уже состоявшихся людей, действующих руководителей регионов, руководителей министерств и ведомств. У нас из этого проекта за последние два года президентом назначены 18 глав регионов, 2 федеральных министра, 18 заместителей министров федерального уровня, и это не считая заместителей губернаторов», – перечислил первый замглавы АП.

            «Во-первых, это говорит о реальной востребованности. Во-вторых – это говорит о том, что такие программы должны действовать для всех. Здесь нет исключений и нет точки, когда можно сказать «Я-то уже всему научился, я уже все знаю, мне не надо двигаться дальше». В этот момент человек заканчивается, это конец», – считает оратор.

            «Знания могут передаваться по-разному, а вот такие вещи как культура и лидерство передаются только от человека к человеку. И такая программа может системно работать только в том случае, если такова позиция первого руководителя. Если это позиция президента страны – тогда эта система работает», – считает Кириенко.   

            По его словам, очень важно, чтобы самые опытные руководители страны реально инвестировали свое время в подготовку новых управленцев.

            «У нас из здесь присутствующих есть Герман Греф и Сергей Собянин, которые в проекте «Лидеры России» выступают в роли наставников: берут себе победителей и вкладывают в них свое бесценное время для того, чтобы передать свой опыт и свои навыки. Вот это, на мой взгляд, важнейшая история», – подчеркнул Кириенко.

            Он также указал на заблуждение многих о том, будто бы лидерские качества у себя должны вырабатывать только руководители.

            «Ничего подобного! В современном, динамично меняющемся мире лидерство является задачей и обязательством для каждого человека. Масштаб проявления лидерства может быть разным, но лидерство – это задача для каждого человека, для страны, для отраслей, для компаний, для всех без исключения», – заключил Кириенко. 

            Напомним, конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия - страна возможностей». Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в 2017 году по инициативе президента Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. Год назад для развития платформы была создана АНО, носящая такое же название.


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