Кириенко: У молодого поколения есть запрос на честность

«У молодого поколения россиян есть запрос на честность, или как говорят на молодежном сленге – «трушность»: открытость, честность и справедливость», – заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

«Программа «Россия – страна возможностей», которую запустил Владимир Путин, стартовала полтора года назад с послания президента, в котором он сказал, что наша цель сделать так, чтобы Россия реально стала страной возможностей для каждого инициативного человека», – заявил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, выступая на сессии Сбербанка «Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди», которая проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.

«В таких проектах, как «Лидеры России», студенческих олимпиадных, школьного проекта «Мой первый бизнес», проекта «Цифровой прорыв» для людей, работающих в IT, приняло участие 1,6 млн человек. Только школьников было 600 тысяч. А на конкурсе управленцев «Лидеров России» – 240 тысяч человек, принимающих участие в жестком конкурентном отборе», – сказал Кириенко.

По его словам, открытая и прозрачная система отбора лучших управленцев, которая, в том числе, работает через Интернет, решает две задачи.

«Во-первых, мы отбираем как раз тех, кто готов оторваться от дивана и рискнуть. Это важнейшее квалификационное требование. Мы отбираем инициативных людей, которых не надо подталкивать», – пояснил Кириенко.

«А второе – это честность. У нас тут уже были споры о том, а надо ли это все молодому поколению? Может им это не надо? Я сторонник того, что у нас замечательное молодое поколение: они лучше нас, они интереснее нас, они требовательнее нас. И одним из важнейших требований с их стороны является честность, или как говорят на молодежном сленге – «трушность»: открытость, честность, справедливость», – продолжил первый замглавы АП.

«Потому обязательное условие всех программ – это абсолютная справедливость, прозрачность и честность. И еще, конечно, востребованность. Если государство говорит: «Нам нужны новые управленцы», то государство должно показать, что они действительно нужны, а не отобрать их и оставить в резерве», – сказал Кириенко.

Он напомнил, что по итогам проведения конкурса «Лидеры России» президентом были назначены два губернатора. Также «Лидеры России» подготовили четырех заместителей федеральных министров и 11 региональных министров.

«Только вдумайтесь: человек подал заявку по интернету на участие в конкурсе и через полгода стал губернатором или заместителем федерального министра», – подчеркнул Кириенко.

«Еще важно, чтобы здесь была сквозная система, которая бы начинала работать от школы, от детских лагерей и центров образования, например, таких как «Артек», «Орленок», «Сириус». Потом идут студенческие олимпиады и проект «Лидеры России». Здесь не должно быть окончания учебы, учиться должны все», – считает Кириенко.

По его словам, одним из хороших примеров такой учебы стала Высшая школа госуправления. «Президент поставил задачу: создать отдельный проект для повышения квалификации уже состоявшихся людей, действующих руководителей регионов, руководителей министерств и ведомств. У нас из этого проекта за последние два года президентом назначены 18 глав регионов, 2 федеральных министра, 18 заместителей министров федерального уровня, и это не считая заместителей губернаторов», – перечислил первый замглавы АП.

«Во-первых, это говорит о реальной востребованности. Во-вторых – это говорит о том, что такие программы должны действовать для всех. Здесь нет исключений и нет точки, когда можно сказать «Я-то уже всему научился, я уже все знаю, мне не надо двигаться дальше». В этот момент человек заканчивается, это конец», – считает оратор.

«Знания могут передаваться по-разному, а вот такие вещи как культура и лидерство передаются только от человека к человеку. И такая программа может системно работать только в том случае, если такова позиция первого руководителя. Если это позиция президента страны – тогда эта система работает», – считает Кириенко.

По его словам, очень важно, чтобы самые опытные руководители страны реально инвестировали свое время в подготовку новых управленцев.

«У нас из здесь присутствующих есть Герман Греф и Сергей Собянин, которые в проекте «Лидеры России» выступают в роли наставников: берут себе победителей и вкладывают в них свое бесценное время для того, чтобы передать свой опыт и свои навыки. Вот это, на мой взгляд, важнейшая история», – подчеркнул Кириенко.

Он также указал на заблуждение многих о том, будто бы лидерские качества у себя должны вырабатывать только руководители.

«Ничего подобного! В современном, динамично меняющемся мире лидерство является задачей и обязательством для каждого человека. Масштаб проявления лидерства может быть разным, но лидерство – это задача для каждого человека, для страны, для отраслей, для компаний, для всех без исключения», – заключил Кириенко.

Напомним, конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия - страна возможностей». Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в 2017 году по инициативе президента Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. Год назад для развития платформы была создана АНО, носящая такое же название.