Ярош пригрозил Зеленскому неподчинением украинских силовиков

Депутат Верховной рады, бывший лидер «Правого сектора*» (запрещен в России) Дмитрий Ярош заявил, что военнослужащие в Донбассе должны следовать уставу ВСУ и конституции Украины, а не приказам президента Владимира Зеленского, и открывать огонь в ответ на обстрелы.

Ярош прокомментировал инициативу представителя Украины на Минских переговорах о «неоткрытии огня в ответ» на линии фронта.

«Они (Зеленский и Кучма), конечно, люди гражданские, и не знают, что жизнь военнослужащих четко регламентирована конституцией и уставами Вооруженных сил Украины. А там, в этих законах, есть некоторые пункты, обязывающие людей с оружием защищать свою Родину всеми доступными методами и средствами, открывать огонь и не выполнять преступных приказов», – написал Ярош в своем Facebook.

Он обратился к Зеленскому с просьбой «не делать необдуманных шагов и не отдавать незаконных приказов», которые «все равно не будут выполняться».

Ранее глава института национальной памяти Украины Владимир Вятрович также раскритиковал Кучму за предложение не открывать ответный огонь в Донбассе.

В конце мая Ярош также заявил, что Зеленский в случае предательства украинцев потеряет не популярность и не должность, а жизнь.