Рослесхоз проводит дополнительные проверки по лесам Иркутской области

Специалисты Рослесхоза с 3 июня проводят дополнительные проверки исполнения лесного законодательства в Иркутской области, где еще в прошлом году специалистами ведомства были выявлены нарушения лесного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза.

Рослесхоз направил в Иркутскую область 20 специалистов для оказания содействия органам прокуратуры и следствия в дополнительной проверке исполнения лесного законодательства в регионе в сфере противодействия незаконному обороту древесины, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сотрудники были направлены по полученному в конце мая обращению Генеральной прокуратуры о содействии в реализации таких дополнительных проверочных мероприятий и следственных действий по исполнению лесного законодательства в регионе. К работе привлечены инженеры-лесопатологи, инженеры-таксаторы, научные сотрудники и другие эксперты, обладающие познаниями в дендрологии, лесопатологии, лесоустройства и лесной энтомологии.

В январе 2019 года, выступая в Совете Федерации, глава Рослесхоза Иван Валентик отмечал проблему необоснованных санитарных рубок в Иркутской области и совместную работу Рослесхоза и прокуратуры по расследованию соответствующих преступлений.

Ранее, в ходе внеплановой выездной проверки в ноябре-декабре 2018 года Рослесхоз выявил в работе министерства лесного комплекса Иркутской области нарушения лесного законодательства.

Проверка была инициирована по представлению Генпрокуратуры об устранении нарушений законодательства при использовании и охране лесов в Иркутской области. По результатам проверки губернатору Иркутской области было направлено предписание об устранении выявленных нарушений.