Горбачев сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил, что находится в больнице.

«Я нахожусь в больнице, давно уже. Но я при малейшей возможности с помощью и с участием друзей работаю», – сказал он РИА «Новости».

Горбачев также уточнил, что скоро выйдет его книга.

Ранее Михаил Горбачев на кресле-каталке посетил парад Победы на Красной площади.