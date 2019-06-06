Путин заявил о невмешательстве России в американские выборы

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться в выборы в США, однако говорить о том, что Москве неинтересно то, что происходит в Вашингтоне, было бы неправдой.

«Мы не вмешивались, не вмешиваемся и не будем вмешиваться ни в какие выборы. Это наша принципиальная позиция», – сказал глава государства на встрече с руководителями информагентств.

Он подчеркнул: «Никаких планов вмешательства во внутриполитическую жизнь США нет и не было никогда».

Президент также заявил, что Россия предлагает США и другим странам выработать общие правила использования современных коммуникационных ресурсов в отношении друг друга, передает ТАСС.

«Мы уже много раз говорили: давайте примем какие-то общие правила, давайте об этом договоримся», – заявил российский лидер. По его оценке, сейчас «средства воздействия друг на друга, причем, неподконтрольные официальным властям, в изобилии присутствуют в подавляющем большинстве стран».

«Давайте мы договоримся об общих правилах поведения, возьмем на себя определенные обязательства и будем влиять тогда на наших граждан, на физических, на юридических лиц», – выступил с инициативой Путин. При этом он отметил: «Тогда мы должны понимать, что в отношении нас тоже принимаются такие же решения со стороны наших партнеров».

В апреле минюст США опубликовал отредактированный доклад по «российскому вмешательству», из которого следовало, что сговора с Россией в предвыборной кампании в США не было.

После этого глава Белого дома Дональд Трамп заявил об отсутствии влияния России на итог американских выборов 2016 года, он также обвинил Хиллари Клинтон, Национальный комитет Демократической партии США и «грязных копов» в преследовании американского президента.

Старший советник президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер отмечал, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера нанесло Соединенным Штатам больше вреда, чем приписываемое России «вмешательство» в американские выборы.

Тогда же российское посольство в США опубликовало 120-страничный доклад, в котором продемонстрировало безосновательность заявлений о том, что Москва якобы вмешивалась в американские выборы. В документе, в частности, описывалась истерия по поводу якобы имевшего место «хакерского вмешательства России по всему миру».

Тем временем американские СМИ рассказали, какая страна действительно влияет на американские выборы вопреки расхожему мнению о вмешательстве России.