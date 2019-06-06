Путин предложил американской журналистке «поработать на татами»

Президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств, узнал, что американская журналистка увлекается тайским боксом. Он предложил ей поработать вместо ринга на татами, предупредив, однако, что у него будет конкурентное преимущество.

Модератор встречи сообщил, что исполнительный редактор по международной политике агентства Bloomberg Розалинд Мэтисон, задававшая вопрос Путину, увлекается тайским боксом, передает РИА «Новости».

«Не уверена, что я бы осмелилась выйти с вами на ринг», – обратилась к Путину Мэтисон.

Президент в ответ заметил, что и сам бы не пошел с ней на ринг.

«Не потому что вы дама, а потому что каждый должен заниматься своим делом. Я боксом никогда не занимался. На татами – пожалуйста, я готов с вами выйти поработать. Но здесь у меня будет конкурентное преимущество, я вас уверяю», – сказал Путин.

Отметим, что в феврале Путин выходил на татами со сборной России по дзюдо.