Нижегородский губернатор обсудил «мусорную реформу» с победителем «Лидеров России»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил со своим подопечным, директором по развитию бизнеса ООО «Логрокон», победителем конкурса «Лидеры России» 2018−2019 года Владимиром Туровцевым ход реализации «мусорной реформы» в своем регионе.

Никитин отметил в беседе с Туровцевым, что «дело не только в решении задач конкретного процесса, но и в (...) погружении в среду государственного управления, в том, что необходимо ощутить атмосферу реализации проекта в интересах региона, в интересах страны, для того, чтобы вы смогли понять, есть ли, например, у Вас, какие-то конкретные барьеры, которые мы можем снять, опыты реализации этих проектов», передает ИА REGNUM.

Так, например, недавно прошла «онлайн трансляция с обсуждением результатов панельной сессии, посвященной теме обращения с твердыми коммунальными отходами, так называемой «мусорной реформы».

Никитин предложил Туровцеву «заняться этой темой как менеджеру проекта Корпорации развития Нижегородской области».

«Во-первых, предложить аппаратные средства решения тех проблем, которые мы уже обсуждали с Вами, а именно контроль объемов соответствующих отходов для перехода на систему оплаты по факту. Во-вторых, необходимы также технологические, платформенные решения, связанные с пребыванием гражданина на территории объекта – если сохраняется модель оплаты по нормативам, то, когда выставляется платежка, мы должны понимать, проживал ли в этот период времени человек на этой территории. Мы должны понимать, какие технологические решения могут позволить эту проблему решить», – рассказал губернатор Нижегородской области.

Была озвучена и третья задача, которая, однако, первая «по времени».

«У нас сейчас формируется окончательное решение по платформе интерактивного сервиса контроля жителями движения мусороперевозящей техники и контроля периодичности опорожнения контейнеров. У всех наших регоператоров есть системы, которые позволяют через датчики ГЛОНАСС, через контроль движения кузова отследить конкретные территории, где, собственно, происходит опорожнение кузова, не у всех, но уже появляется система фотографической фиксации до и после опорожнения кузова. Такие системы вводятся большинством регоператоров по нашей рекомендации. И сейчас нам нужно интегрировать эту информацию, и вывести ее слой в публичное пространство. Не всю систему, а именно слой, своеобразную витрину. И в итоге вовлечь в это интегрированное решение тех, у кого такой системы электронного контроля еще нет. Эта система уже в работе, но там есть несколько технологических развилок по которым Вы как эксперт сможете предложить решение - по какому пути лучше идти. Задача срочная, мы уже находимся в процессе решения, и сроки перехода на такую модель достаточно сжатые», – сказал Никитин.

Также губернатор Нижегородской области подчеркнул, что ставит перед наставляемым актуальные для региона задачи.

«По мере достижения успеха по этим проектам, мы будем подбирать другие. Я жду от этого общения не только результатов для личностного развития наставляемого, но и для своего развития. Для меня очень важны новые взгляды и восприятие государственной службы. Это очень правильный и нужный диалог», – передает его слова пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В свою очередь, Туровцев заявил, что для него это «возможность применить свои знания на базе перспективного региона».

Он подчеркнул важность воплощения идей в реальные проекты, и отметил, что «без наставника это просто невозможно».

Напомним, что в апреле 2019 года раздел для победителей/финалистов/полуфиналистов конкурса «Лидеры России» был запущен по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на портале «Команда правительства».

Презентация программы «Команда правительства», о которой Никитин доложил президенту России Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 года.

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