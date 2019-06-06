Путин назвал приемлемую для России цену на нефть

Россию устраивает цена на нефть в 60-65 долларов за баррель, при этом в федеральном бюджете заложена цена нефти в 40 долларов за баррель, заявил президент Владимир Путин на встрече с главредами мировых информагентств.

«Полка где-то в районе 60-65 долларов за баррель нас вполне устраивает, у нас нет необходимости загонять туда наверх», – сказал он.

По словам президента, Россия преодолела трудности в экономике, в том числе от санкций и падения цен на углеводороды.

«Мы действительно преодолели те трудности, которые возникли у нас несколько лет назад по целому ряду обстоятельств. Это касалось и так называемых санкционных действий. Но не только, и главным образом даже не это играло такую существенную роль. А прежде всего, падение цен на товары нашего традиционного экспорта. Прежде всего, конечно, на углеводороды, на металлы некоторые, на химическую продукцию, связанную с этим первичным ресурсом», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что у России в бюджете заложена цена нефти в 40 за баррель долларов, в то время как у Саудовской Аравии эта цена выше, поэтому Эр-Рияду хочется больших цен на нефть.

«Посмотрите, из какой цены за баррель рассчитан, скажем, бюджет Саудовской Аравии. Это значительно больше, чем у нас. У нас из 40 долларов за баррель, у них – больше. Поэтому им, конечно, хочется, чтобы цена держалась повыше, но у нас нет такой необходимости», – сказал Путин.

Он отметил более сильную диверсификацию российской экономики. «Зависимость от нефти и газа у нас еще очень большая, но она, конечно, гораздо более диверсифицированная, чем в странах Залива, допустим», – сказал президент.

Путин также заявил, что Россия не собирается вступать в ОПЕК, но у страны есть механизм сотрудничества с организацией. «Мы не собираемся вступать в ОПЕК, но у нас сложился определенный механизм сотрудничества, и решения будут консолидированными», – сказал он, передает РИА «Новости».

Президент уточнил, что у ОПЕК и РФ есть разногласия, но они естественны. «У нас есть определенные расхождения, связанные с разным пониманием «справедливой цены», это тоже естественно», – уточнил он.

В прошлом году министр энергетики Александр Новак сообщал, что сделка ОПЕК+ принесла России дополнительно 120 млрд долларов.

Президент Владимир Путин описывал ситуацию, при которой добыча нефти в США станет нерентабельной, а в России продолжит оставаться выгодной.