Путин заявил о преодолении всех трудностей от санкций

Россия преодолела трудности в экономике, в том числе от санкций и падения цен на углеводороды, заявил президент Владимир Путин.

«Мы действительно преодолели те трудности, которые возникли у нас несколько лет назад по целому ряду обстоятельств. Это касалось и так называемых санкционных действий. Но не только, и главным образом даже не это играло такую существенную роль. А прежде всего, падение цен на товары нашего традиционного экспорта», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что прежде всего имеет в виду углеводороды и некоторые металлы, а также химическую продукцию.

Путин заметил, что объем товарооборота между Россией и США при президенте Дональде Трампе вырос на 5 млрд долларов.

«Несмотря на то, что президент Трамп побил все рекорды во введению ограничений в отношении России, товарооборот вырос на 5 млрд между США и Россией», – сказал Путин.

По его словам, растет товарооборот и с европейским бизнесом.

Также президент напомнил, что было принято решение по реализации нацпроектов по ключевым направлениям развития, главной целью является диверсификация экономики и «перевод ее на инновационные рельсы».

«Для того, чтобы набрать эти ресурсы... Ясно, что мы прежде всего рассчитываем на привлечение инвестиций: и отечественных инвестиций, и иностранных инвестиций», – заметил Путин.

По его словам, государство для этого должно вкладывать свои ресурсы в развитие инфраструктуры, а также в условия для работы бизнеса.

«Сейчас скажу еще про утечку капитала, наверняка возник такой вопрос. В прошлом году была не самая большая в истории России, но все-таки заметная утечка – по-моему, 66 млрд. Но положительное сальдо торговых операций – 131 млрд. Оно с лихвой перекрывает эту утечку. А потом идет и возврат выведенных операций», – сказал Путин.

Говоря о ситуации с инфляцией, президент заметил, что в 2019 году показатели в «5 с небольшим» процентов после повышения НДС – это лучше, чем ожидали власти. Россия, отметил Путин, вышла на траекторию устойчивого роста, что связано с внешнеэкономической конъюнктурой, с внутриэкономическими факторами, факторами экономической политики российского руководства, прежде всего, – с устойчивой макроэкономической ситуацией.

Ранее Путин заметил, что от санкций страны ЕС потеряли десятки миллиардов евро, за которыми «стоят рабочие места, доходы и заработные платы рабочих».