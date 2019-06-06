Генсек заявил о проблемах с наличными у ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что у Организации проблема с наличностью.

«ООН сталкивается со своими собственными вызовами, в частности потому, что Соединенные Штаты не предоставляют финансирования», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что с наличностью в ООН «очень трудная ситуация», которая копилась годами. По его словам, это произошло из-за управления бюджетом по старой методологии.

«Это надо решать. Ситуация с наличностью в ООН сейчас обсуждается в рамках Генеральной ассамблеи, и надеюсь, что мы найдем способы преодолеть это. Но очень важно, чтобы все страны платили свои взносы, платили своевременно, в полном объеме, платили безусловно», – добавил он.

В своем выступлении он также затронул тему возможной новой холодной войны, призвав приложить усилия для того, чтобы избежать ее.

«В последнее время модно говорить о том, что возникает одна держава, другая держава несколько снижает свое влияние. И это семена конфликтов. В свое время подъем Афин, и опасения, которые это вызвало в Спарте, сделали неизбежной Пелопоннесскую войну. Я не говорю о том, что война неизбежна. Но я говорю о том, чтобы лидеры проявляли мудрость, чтобы мы не катились в новую холодную войну с тем, чтобы мы решали проблемы не только изменения климата, потепления», – сказал он.

По его словам, нужно решать проблему «глобального политического потепления», которое может «подорвать движение к целям развития и подорвать безопасность».

В ПМЭФ, который проходит в эти дни в Петербурге, участвует в том числе президент Владимир Путин.