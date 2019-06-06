Украинские заключенные устроили беспорядки в Днепропетровской области

В исправительной колонии в Днепропетровской области произошел бунт заключенных, сообщили в правоохранительных органах.

«Началось с того, что несколько заключенных не вышли на вечернюю проверку, после этого их поддержали еще не менее сотни человек. Заключенные протестовали против ненадлежащих условий содержания. Они выбросили и подожгли матрасы», – приводит сообщение УНН.

По предварительной информации, пострадавших нет. Пожар удалось ликвидировать.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося, ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Одессе в Южной исправительной колонии общего режима № 51 произошли массовые беспорядки и пожар. Заключенные взяли в заложники трех медработников и трех охранников, позднее они были освобождены. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины считает, что причиной бунта стала халатность сотрудников.