ФАС возбудила дело против «дочки» Phillips

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании ООО «Сангфей СЕС Электроникс Рус» («дочка» Philips) по подозрению в координации цен на смартфоны, сообщил замглавы ведомства Андрей Цариковский на Петербургском международном экономическом форуме.

«ФАС 3 июня возбудила дело против российской дочки компании Philips, мы подозреваем их в координации цен на смартфоны, примерно та же ситуация, что и была с Samsung», – отметил Цариковский, передает ТАСС.

В апреле ФАС России признала компанию Samsung виновной в незаконной координации цен на смартфоны и планшеты.