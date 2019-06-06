Пожизненное заключение за военные преступления захотели ввести на Украине

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает пожизненное заключение за военные преступления и акты агрессии.

Проект закона предполагает внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины. Он опубликован на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке, положения законопроекта направлены на обеспечение жесткого наказания за основные преступления по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления).

Также проект закона направлен на совершенствование правового режима уголовной ответственности за пытки.

Максимальный срок за акты агрессии и военные преступления планируют повысить с 15 лет до пожизненного заключения.

За принятие законопроекта проголосовали 228 депутатов из минимально необходимых 226. Инициатором выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.