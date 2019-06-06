Гиперзвуковое оружие начали разрабатывать в Германии

Программа по разработке гиперзвукового оружия запущена в Германии; соответствующие технологии будут применяться для создания управляемой ракеты, предполагаемая скорость которой будет в пять раз превышать скорость звука.

Газета Die Welt со ссылкой на руководителя отдела сбыта европейского концерна MBDA в Германии Петера Хайльмайера сообщает: немецкое федеральное ведомство по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации (BAAINBw, закупщик бундесвера) запустило программу еще в 2018 году в качестве реакции «на конкретные угрозы», передает ТАСС.

«Конкретными угрозами» Хайльмайер называет российские беспилотники. Как отметил представитель MBDA, «существующие боевые системы обороны натолкнулись на границы своих возможностей».

Хайльмайер утверждает, что новые технологии будут использоваться для создания ракеты «чисто оборонительного характера».

На данный момент конкретных продуктов не создано; планируется, что первые испытания начнутся в течение трех лет.

Программа пока ведется под руководством германской стороны без учета других европейских стран.

Издание напоминает, что в настоящее время эксперты изучают, как новая тактическая система ПВО (TLVS), которая должна поступить в бундесвер на смену американским Patriot, может использоваться для противодействия новым военным угрозам.

До конца июня 2019 года совместное предприятие MBDA и американского концерна Lockheed Martin должно представить свои предложения на этот счет.

При этом в MBDA не исключают, что новая гиперзвуковая ракета может использоваться в системах ПВО, то есть в TLVS, а в дальнейшем стать и общеевропейским проектом.

Отметим, что в марте Пентагон запросил у Конгресса США несколько миллиардов долларов на модернизацию ядерного вооружения и разработку гиперзвукового оружия. Президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости увеличить расходы на вооружение до 750 млрд долларов.

Экс-начальник главного штаба РВСН генерал-полковник в отставке Виктор Есин заявлял, что развертывание гиперзвуковых ракетных комплексов без ограничения какими-либо договорами будет способствовать наращиванию ядерных арсеналов.

Напомним, в мае президент России Владимир Путин поручил опередить другие страны в развитии защиты от гиперзвукового оружия.

До этого сообщалось, что почти 20 российских гиперзвуковых ракет «Кинжал», от которых США не могут эффективно защищаться, передислоцированы на полигон для очередных испытаний.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что экипажи МиГ-31, оснащенных ракетами «Кинжал», выполнили больше 380 полетов на воздушное патрулирование над акваториями Черного и Каспийского морей.

В военном ведомстве сообщали также, что «Кинжалы» прошли успешные испытания в сложных метеоусловиях, поразив мишени размером с легковой автомобиль на дальности 1 тыс. километров.

Кроме того, в США заявляли о неспособности перехватить российскую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат» и бессилии против гиперзвукового комплекса «Авангард».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о прорыве в разработке российского ракетного оружия, а также разбиралась, почему ПРО бессильна против российского «Авангарда».

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