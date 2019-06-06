Блогеры ополчились на дочь Пескова из-за слов о казни геев

Авторы популярных Telegram-каналов и блогеры бурно отреагировали на то, как Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ответила на вопрос о казнях людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

По информации СМИ, Пескова опубликовала свой ответ на вопрос о том, не смущают ли ее казни гомосексуалистов в мусульманских странах в разделе Stories в Instagram. Публикация в настоящий момент удалена, однако скриншот разошелся по Telegram-каналам.

«Нет. Есть законы природы, а такие вещи для меня – харам», – приводится мнение Елизаветы на скриншоте.

«ХАРАМ! ХАРАМ *** (нецензурный синоним выражения «ё-моё» – прим. ВЗГЛЯД)», – эмоционально отреагировал журналист Антон Красовский.

«Тем временем дочь Дмитрия Пескова реально на глазах превращается в новую Варвару Караулову. К примеру, поддерживает казни геев в исламских странах», – пишет блог «Русское будущее».

Напомним, студентку МГУ Варвару Караулову (позже сменила имя на Александру Иванову) задержали в октябре 2015 года в Турции за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство*» (запрещена в России). Она втайне от близких улетела в Стамбул, где с группой россиян попыталась попасть в Сирию. Девушку осудили. Позже она раскаялась, заявив, что связь с вербовщиком основывалась не на том, что он был членом организации, а на любви к нему. Караулова также признавалась, что стыдится своего поступка.

«Лиза Пескова не против казнить геев. Что вы там про Бруней говорили?» – пишет канал «Только никому…».

Накануне в своем Instagram Пескова сообщила, что очень интересуется исламом и в этом году пыталась держать пост во время Рамадана.

Ранее Елизавета Пескова рассказывала о дискриминации и лицемерии в политике.