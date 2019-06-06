Учителя отдали под суд за «воспитание» школьника утюгом

Бывший преподаватель в Воронежской области, «воспитывавший» ученика на уроке с помощью горячего утюга, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК.

Педагог районной школы в Воронежской области во время урока технологии делал замечания пятиклассникам, сообщается на сайте ведомства. Дети шумели и не реагировали на замечания.

«Тогда обвиняемый взял в кабинете нагретый утюг, подошел к 11-летнему мальчику и прислонил его сначала к спине, включив кнопку «отпаривание», а затем к бедру ребенка, причинив телесные повреждения. Затем учитель нанес пострадавшему мальчику удар гладильной доской в область головы», – сообщает СК.

Бывший учитель на предварительном следствии признал вину в полном объеме, его вина подтверждается показаниями потерпевшего, одноклассников, результатами экспертиз и другими доказательствами, поясняет ведомство.

Обвинительное заключение было утверждено, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в правоохранительные органы обратилась мать ребенка, сам мальчик получил ожоги первой-второй степени. Обвиняемый педагог написал заявление об увольнении сразу после инцидента.