Экс-главу полиции Киевской области отправили в Донбасс

Бывший руководитель ГУ нацполиции Киевской области Дмитрий Ценов, который подал в отставку после смерти пятилетнего мальчика, занял должность начальника полицейских сил в зоне проведения «Операции Объединенных сил», рассказал первый замглавы нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сирскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова. Это должность, на которой он должен быть в окопе, на каждом блокпосту», – написал Аброськин в Facebook.

Аброськин добавил, что в ООС на постоянной основе служат более тысячи сотрудников Нацполиции. Основной их задачей является выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатки, а также – обеспечение общественного порядка.

Ценов написал заявление об отставке, после того как двое полицейских выстрелили в пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком. Ребенок получил пулевое ранение в голову и умер в больнице. Позже подозреваемые были задержаны.

В полиции заявили, что сотрудник правоохранительных органов 31 мая «пристреливал» ружье» и «случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок».

Гибель ребенка по вине полицейских получила на Украине широкий резонанс. Накануне в крупных городах Украины прошла акция «Безнаказанность убивает», участники которой требовали отставки Авакова и главы Нацполиции. Украинцы также начали сбор электронных подписей под петицией к президенту Украины с требованием отставки главы МВД