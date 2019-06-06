Кремль назвал удачной практику назначения главами регионов экс-сотрудников ФСО

Кремль считает удачной практику назначения на посты глав регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, наоборот, этот опыт считают успешным», – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, считает ли администрация президента в связи с отставкой врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова неудачным опыт назначения на пост врио губернаторов кандидатов с опытом работы в ФСО.

Песков добавил, что Морозов покинул пост по семейным обстоятельствам. «Он продолжит работу в Москве. К слову, ушел он при достаточно высоком рейтинге», – добавил Песков, передает ТАСС.

В среду президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.

Морозов с 1994 по 2016 год служил в Федеральной службе охраны России.