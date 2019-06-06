Чижов сказал, что поможет решить проблемы с «Северным потоком – 2»

Вопрос о строительстве «Северного потока – 2» политизирован оппонентами России, заявил российский постпред при ЕС Владимир Чижов.

По его мнению, у России есть шансы решить вопрос с «Северным потоком – 2» в свою пользу с помощью бизнеса, но не «за его счет», сказал он в интервью «России-24».

Чижов отметил, что вопрос о «Северном потоке – 2» предельно политизирован нашими оппонентами», хотя изначально подразумевался как коммерческий проект.

Со стороны Дании не видно экономической заинтересованности в проекте, поскольку страна «затягивает решение вопроса о маршруте через свою эксклюзивную экономическую зону».

«Только сугубо политические, во многом внутриполитические, потому что у них на днях очередные выборы прошли», – отметил Чижов.

Ранее премьер Дании Ларс Лекке Расмуссен заявлял о «политическом измерении» «Северного потока – 2». Он признавал, что Дания не способна помешать строительству «Северного потока – 2», но имеет возможность замедлить осуществление проекта.

Премьер России Дмитрий Медведев предложил Словакии сотрудничество по «Северному потоку», хотя ранее там заявляли, что проект является политическим, а не экономическим.

Напомним, проект «Северный поток – 2» предполагает строительство за 9,5 млрд евро двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море (территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании) до Германии. Большинство европейских стран поддерживают проект и участвуют в его реализации. Особенно часто об этом приходится заявлять Германии, которая постоянно испытывает на себе давление со стороны Вашингтона. Против газопровода выступают также Польша, Латвия, Литва, Украина.

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