Назарбаев объяснил свою отставку

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пленарном заседании сената парламента республики объяснил, почему принял решение об отставке.

«Мое решение, которое принято в этом году, – выверенное, нормальное решение ради стабильности государства, ради будущего, ради преемственности политики, которую я последние 30 лет проводил», – сказал Назарбаев, передает РИА «Новости».

По его словам, он был удивлен, когда получил от глав других государств многочисленные письма и звонки, поскольку не ожидал такой реакции. Однако, как подчеркнул Назарбаев, его шаг стал примером того, как «надо решать вопрос транзита власти».

Напомним, 19 марта Назарбаев заявил об уходе в отставку, исполняющим обязанности президента республики до выборов был назначен Касым-Жомарт Токаев. Досрочные выборы состоятся 9 июняя. Среди кандидатов – семь человек, в том числе Токаев.