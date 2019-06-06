Немецкий санитар-маньяк получил пожизненное за 85 убийств пациентов

В Ольденбурге вынесен приговор серийному убийце, бывшему санитару Нильсу Хогелю, его признали виновным в убийстве 85 человек.

Дело Хогеля рассматривали в суде на протяжении семи месяцев, его приговорили к пожизненному заключению, передает РИА «Новости».

Суд отметил особую тяжесть преступлений, которые совершил Хогель против беззащитных и находящихся в его власти людей. Осужденный не сможет через 15 лет попросить о помиловании, которое в некоторых случаях допускается в случае пожизненного заключения.

Также в скором времени планируется начать два процесса в отношении сотрудников клиник, где работал санитар. Их обвиняют в халатности и даче ложных показаний.

Хогель с 2000 по 2005 годы работал в клиниках Ольденбурга и Делменхорста. Он убивал пациентов с помощью смертельных доз лекарств. Его осудили еще в 2015 году за убийство двух пациентов, он уже отбывает наказание в ольденбургской тюрьме.

В ходе второго судебного разбирательства прокуратура предъявила обвинения в убийстве 97 человек, адвокаты заявили о 55 убийствах. Обе стороны требовали Хогелю пожизненного заключения.

Напомним, в четверг в США арестовали врача отделения интенсивной терапии по обвинению в убийстве 25 пациентов, по мнению следствия, он вводил больным чрезмерные дозы обезболивающих.