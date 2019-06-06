Финансист службы подземных бункеров президента погиб в Москве

Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб после падения с высоты, сообщил источник в ГУ МВД по Москве.

Тело 55-летнего Андрея Кудряшова нашли в среду днем во дворе 15-этажного жилого дома на Окружной улице в Москве. В пятницу, 31 мая, Кудряшов был уволен со службы Информацию подтвердил и источник РБК, близкий к Главному управлению специальных программ (ГУСП) президента.

«Мужчина скончался от травм, полученных в результате падения с высоты», – рассказал источник в полиции.

По его словам, Кудряшов находился в квартире своего сына, которую приобрел незадолго до гибели по договору ипотеки. По словам источника, близкого к ГУСП, в службе будет проведена служебная проверка.

ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России. Главным управлением специальных программ президента руководит Александр Линец. До 2015 года он был начальником управления ФСБ по Южному военному округу.