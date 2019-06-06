Кудрин не исключил проблем в экономике из-за «Дружбы»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин допускает ухудшение экономической динамики в России из-за простоя нефтепровода «Дружба», так как сложившаяся ситуация уже сейчас влияет на экспорт.

Кудрин сказал, отвечая на вопрос о том, может ли простой нефтепровода привести к ухудшению экономической динамики в текущем квартале: «Допускаю, что именно в текущем квартале это может привести к ухудшению результатов».

Он добавил, что «это уже влияет на экспорт», передает РИА «Новости».

Однако глава Счетной палаты отметил, что не ждет экономического кризиса. В данный момент «обсуждается возможность, что в каком-то квартале экономический рост станет меньше нуля, то есть войдет на один или два квартала в рецессию», передает ТАСС.

«Я предполагаю, что, скорее всего, не будет такого, хотя риски есть. Но мой прогноз – скорее всего, мы будем в положительной зоне (по итогам года)», – добавил Кудрин.

Ранее глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ситуация с нефтепроводом «Дружба» не оказала влияния на имидж России. Венгрия заверила Россию в получении чистой нефти.

В апреле стало известно об ухудшении качества российской нефти: Белоруссия приостанавливала прием нефти, остановился транзит сырья в Европу.