Украинские инвесторы потребовали у России миллиарды долларов

Компании и физические лица с Украины оценили свой ущерб от утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов, сообщил замглавы Министерства юстиции России Михаил Гальперин.

Он сообщил, что украинские юридические и физические лица подали более десятка исков в международный арбитраж связи с соглашением между правительством России и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года.

«Заявители требуют от России возмещения стоимости имущества, якобы утраченного такими лицами. Сумма заявленных требований является существенной, измеряется несколькими миллиардами долларов», – сказал Гальперин РИА «Новости».

Национализация в Крыму проходила до 1 марта 2015 года. Всего в перечень национализированного имущества вошло около 250 объектов частной собственности, в том числе все объекты украинского олигарха Игоря Коломойского, а также Ялтинская киностудия, предприятия «Крымэнерго», «Крымавтотранс», филиал «Укртелекома», «Черноморнефтегаз», «Крымхлеб», судостроительные и промышленные предприятия и другие.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД