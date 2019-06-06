Панкратова-Черного госпитализировали в Москве

Актера Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве, пишут СМИ.

Артист, по данным РЕН-ТВ, сейчас находится в тяжелом состоянии.

Утром он почувствовал недомогание, после чего к нему приехала скорая помощь.

Актеру стало плохо на детской площадке, которая находится на Французской набережной, сообщает телеканал.

По сведениям телеграм-канала Mash, Панкратов-Черный находится в реанимации, у него якобы резко упало давление до критического минимума.