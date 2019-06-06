Раскрыто хищение крупной суммы денег в посольстве России в Израиле

Следственный комитет завершил расследование дела о хищении 49 млн рублей из посольства России в Израиле.

По информации следствия, двое сотрудников посольства Наталия Журавлева и Анна Сидорова, а также работник ФГУП «Госзагрансобственность» Ирина Лось похитили с валютных счетов более 49 млн рублей, говорится на сайте СК.

Женщины подделали платежные документы, и под видом расчетов по оплате аренды, налогов и сборов выводили средства с октября 2012 по август 2014 года.

Сотрудникам СК совместно с МВД удалось собрать достаточно доказательств о причастности фигуранток преступлению.

Журавлевой и Сидоровой предъявлено обвинение по статье «Мошенничество», а Лось обвиняется в «пособничестве в мошенничестве». Уголовное дело направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.