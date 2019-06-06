США предлагали России повторить референдум по Крыму

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским СМИ напомнил, что Джон Керри, занимавший на тот момент пост госсекретаря США, предлагал провести еще один референдум о самоопределении Крыма.

«Вспомним санкции, которые мотивируются и объясняются Крымом, забывая о том, что крымчане проголосовали абсолютно свободно. Не открою большого секрета, в апреле 2014 года мне об этом говорил госсекретарь США Джон Керри: «Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум», – сказал Лавров в интервью РБК.

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«С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?» – задался вопросом глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров провозгласил начало большого исторического периода, а также ответил на вопрос о том, приходится ли ему спорить с главой государства.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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