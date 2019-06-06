Минэнерго ужесточит нормативную базу для исключения повтора ЧП с «Дружбой»

Минэнерго разрабатывает изменения в нормативную базу, которые позволят исключить повторение ЧП с загрязнением трубопровода «Дружба», заявил глава Минэнерго Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.

«Мы подготовили комплекс изменений в нормативную базу и законодательство, который ужесточает контроль за поступлением кондиционной нефти в трубопроводную систему. Это и новые технические регламенты, и контрольные мероприятия и так далее. Я думаю, что в течение ближайших нескольких месяцев это (изменения) будет внесено», – сказал он.

Министр добавил, что работу в этом направлении ведет не только Минэнерго, но и другие заинтересованные ведомства, передает ТАСС.

Новак также отметил, что консолидированная оценка ущерба от загрязнения трубопровода «Дружба» будет готова до конца лет. «Это недолгосрочный процесс. Скорее всего - да (летом) в течение нескольких месяцев», – сказал он.

В то же время Новак отметил, что Минэнерго не меняет прогноз добычи нефти на 2019 год из-за ЧП с «Дружбой».

В апреле стало известно об ухудшении качества нефти, которая поступала из России в Европу. Белоруссия приостанавливала прием сырья, также остановился транзит сырья в Европу. Поставки постепенно возобновляются. Все три нитки трубопровода заработают 1 июля.