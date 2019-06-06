США вышли в лидеры по числу инвестпроектов в России

Число американских инвестпроектов в российской экономике в 2018 году увеличилось почти на 74%, что сделало США лидером среди стран, вкладывающихся в Россию, говорится в исследовании международной консалтинговой компании EY, подготовленном к ПМЭФ.

В исследовании указывается, что «несмотря на сложный период в отношениях с Россией, США заняли лидирующую позицию в списке стран, инвестирующих в Россию, впервые с 2013 года», передает РИА «Новости».

Так, «количество инвестиционных проектов из Соединенных Штатов в 2018 году увеличилось почти на 74% – до 33 проектов по сравнению с 2017 годом, тогда количество проектов ПИИ из США составило 19 проектов».

На втором месте оказалась Германия, чьи инвестиции в экономику России в этом разрезе сократились на 14% (24 проекта) по сравнению с 2017 годом (28 проектов).

Также в 2018 году произошло уменьшение количества инвестпроектов из Китая: с первого места он сместился на третье.

При этом выросло количество французских прямых инвестиций: если в 2017 году Франция занимала седьмое место по количеству инвестиционных проектов (11), то в 2018 году она расположилась уже на четвертом месте, увеличив количество проектов на 18% (13).

Также в десятку крупнейших инвесторов по этому показателю также вновь вошли Нидерланды, увеличив количество инвестиционных проектов на 33% по сравнению с 2017 годом (шесть и восемь проектов соответственно).

При этом значительно уменьшилось количество проектов из Великобритании – с восьми в 2017 году до двух в 2018 году.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня.

Ранее сообщалось, что российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.ru подписали документ о создании совместного предприятия.

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