В Эстонии начались массовые увольнения из-за российского электричества

Около полутысячи сотрудников Eesti Energia сократили из-за дешевой электроэнергии из России, этим летом в вынужденный отпуск отправят еще 1,3 тыс. работников, пишут эстонские СМИ.

«По сути, эта относительно жесткая и неравная рыночная ситуация, которая сложилась у нас с дешевым российским электричеством, в конкуренции с не облагаемым налогом электричеством», – приводит слова главы концерна Хандо Суттера «Sputnik Эстония» со ссылкой на местные СМИ.

Суттер не исключил, что в этом году придется пойти на дополнительные сокращения.

Отмечается, что сейчас три из 11 блоков Нарвских электростанций не работают, а отключения начались еще четыре месяца назад.

Отмечается, что Россия еще в прошлом году значительно нарастила поставки электроэнергии в балтийский регион, торгуя на бирже Nord Pool в те часы, когда цена самая высокая. Российские компании выражали готовность продолжить поставки в Прибалтику и Финляндию, учитывая, что для этого расширились возможности после введения в строй новых ТЭС в Калининградской области.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно разбирала, почему Прибалтике мешает дешевое российское электричество.