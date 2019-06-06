Американского врача заподозрили в убийстве 25 пациентов

В США арестовали врача отделения интенсивной терапии по обвинению в убийстве 25 пациентов, которым он вводил чрезмерные дозы обезболивающего препарата.

По информации следствия, 43-летний врач вводил десяткам пациентов потенциально смертельные дозы болеутоляющего фентанила, «не имея иной цели, кроме как ускорить их смерть». Дозы препарата превышали норму в 10, 20 и 40 раз, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS News.

Уильям Хьюзел не признал себя виновным в убийствах. Адвокат врача заявил, что его клиент не был намерен никого убивать и руководствовался соображениями милосердия, «пытался облегчить боль пациентов».

Арест бывшего врача последовал после продолжавшегося в течение шести месяцев расследования. Сообщается, что смерти пациентов произошли в период с 2015 по 2018 годы.