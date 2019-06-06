Начальника колонии в Копейске заподозрили в коррупции

Начальник исправительной колонии №15 в Копейске задержан по подозрению в получении взяток от заключенных, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Представитель СК заявил, что подтверждает факт задержания начальника ИК №15 в Копейске «по подозрению в получении взяток от заключенных», передает ТАСС.

Источник в силовых структурах региона сообщил, что задержание проводили совместно сотрудники областного управления ФСБ и регионального главка МВД.

Уголовное дело в отношении начальника колонии расследует СК.

Отметим, что в 2015 году бывшего главу колонии №6 в Копейске обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.

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