Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, что значительно повлияло на отношения между двумя странами, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

В эфире телеканала NewsOne Червоненко прокомментировал провокацию Киева в ноябре прошлого года, которая привела к задержанию в России украинских моряков. Бывший министр подчеркнул, что отданный украинским морякам приказ нарушить российскую границу был преступным. Он раскритиковал власти Украины за то, что сейчас они не предпринимают усилий для освобождения моряков и не пытаются вести диалог с Москвой.

Киеву следует напрямую предложить российской стороне «перевернуть страницу» в осложненных двусторонних отношениях, уверен Червоненко, передает РИА «Новости».

«Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией», – сказал он.

«В какой бы тупик мы ни зашли, цена этому тупику – беда миллионов украинцев в Донбассе», – заключил экс-министр.

Напомним, ситуация вокруг Керченского пролива обострилась после украинской провокации, которая привела к тому, что Россия задержала украинских моряков, нарушивших государственную границу. 25 мая Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить их, но Москва указала, что у этого ведомства нет соответствующей юрисдикции.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Международный трибунал не поможет Украине нарушить российские законы.