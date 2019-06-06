Минобороны Японии отклонило 19 районов размещения ПРО США

Специалисты Министерства обороны Японии отклонили 19 районов, рассматривавшихся для размещения наземных комплексов ПРО США Aegis Ashore, сообщило издание Mainichi Shimbun.

По сведениям издания, все 19 вариантов размещения комплексов ПРО США были отклонены специалистами японского оборонного ведомства по различным причинам, передает ТАСС.

Так, в ряде случаев невозможность размещения ПРО США была связана с близостью гор, жилых районов или отсутствием необходимой инфраструктуры. Еще в девяти случаях отказ в размещении комплексов был объяснен ошибками в расчетах.

По данным японского издания, ошибки могли быть допущены в расчетах углового коэффициента от самого комплекса до ближайшей возвышенности. Согласно предъявляемым требованиям, параметр не должен превышать 10 градусов, в противном случае этот фактор помешает работе радара. В частности, в одном из случаев в документах был указан коэффициент 15 градусов, однако в реальности он составляет 4 градуса.

Министр обороны Японии Такэси Ивая принес извинения за проблемы с исследованием, однако не уточнил, будут ли проведены дополнительные расчеты.

Напомним, 30 мая глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи российских и японских министров иностранных дел и обороны в Токио выразил обеспокоенность планами размещения ПРО США в Японии.

В конце января Госдеп США одобрил продажу Японии двух комплексов ПРО Aegis.