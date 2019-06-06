ЦБ отозвал лицензию у новосибирского банка «Взаимодействие»

Банк России сообщил об отзыве лицензии на проведение банковских операций у новосибирского банка «Взаимодействие».

По данным регулятора, кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности, нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

«На балансе банка «Взаимодействие» образовался значительный объем непрофильных низколиквидных активов, преимущественно представленных объектами нежилой недвижимости, в том числе имеющими обременение. В результате кредитная организация оказалась неспособной генерировать денежные потоки, необходимые для своевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками», – сообщается на сайте ЦБ.

В соответствии с приказом регулятора в банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Банк является участником системы страхования вкладов, занимая 444-м место в банковской системе России по величине активов.

Напомним, в середине мая Госдума уточнила основания для отзыва лицензии у банков.