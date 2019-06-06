В четверг синоптики пообещали москвичам теплую ясную погоду.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром в столице будет 17 градусов тепла. Ко второй половине дня температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется переменных направлений, силой 1 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.