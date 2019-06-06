ВС Венесуэлы обвинили в обучении колумбийских повстанцев стрельбе из ПЗРК

Генерал ВС Колумбии Луис Наварро обвинил вооруженные силы Венесуэлы в обучении колумбийских повстанцев из «Армии национального освобождения» (АНО) применению переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С».

По словам генерала, колумбийских повстанцев тайно тренируют на секретных полигонах на венесуэльской территории, передает ТАСС.

«Это оружие используется Вооруженными силами Венесуэлы. У нас есть четкие доказательства и разведданные, подтверждающие, что АНО является частью сил, которые защищают режим [законного президента Венесуэлы Николаса] Мадуро», – заявил Наварро в интервью Bloomberg.

В свою очередь представитель «Армии национального освобождения» Пабло Бельтран в Гаване заявил, что колумбийские повстанцы «не располагают зенитным оружием подобного типа». «Никакого военного соглашения между Вооруженными силами Венесуэлы и АНО не существует», – подчеркнул Бельтран.

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