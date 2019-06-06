Военнослужащим США дали месяц на покраску забора на границе с Мексикой

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США уведомило Конгресс о намерении поручить американским военнослужащим покраску забора на границе с Мексикой для придания заграждению более «эстетического вида», уточнив, что на выполнение работ потребуется 30 дней, сообщил телеканал CBS.

В распоряжении телеканала оказалось письмо Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, отправленное в Конгресс. В документе не уточняется, сколько именно военнослужащих будет задействовано в покраске полуторакилометрового забора в калифорнийском городе Калексико, на которую военнослужащим США отвели 30 дней, передает ТАСС.

«Основная цель [покраски] заключается в улучшении эстетического вида стены», – говорится в письме.

В послании МВБ заверило Конгресс в том, что покрашенные пограничные заграждения в городе Тусон (штат Аризона) помогли пограничной службе бороться с «маскировочной тактикой незаконного пересечения границы». Министерство также сообщило, что мигрантам, по-видимому, «стало сложнее» преодолевать покрашенные ограждения.

Сенатор-демократ Дик Дурбин подверг резкой критике решение МВБ США.

«МВБ сообщило Конгрессу о том, что войска собираются потратить следующий месяц на покраску пограничной стены и «основная цель – улучшить эстетический вид». Постыдное и неправомерное использование денег налогоплательщиков. У наших военнослужащих есть куда более важная работа, чем делать стену [американского лидера Дональда] Трампа красивой», – отметил законодатель.

Напомним, в конце марта Пентагон выделил Трампу 1 млрд долларов на постройку стены на границе с Мексикой. При этом в начале апреля власти 20 американских штатов подали в суд на администрацию Трампа за трату бюджетных средств на возведение стены.