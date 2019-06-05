YouTube усилил цензуру

Видеосервис YouTube заявил, что собирается усилить на своей площадке борьбу с шовинистическими материалами.

В заявлении сервиса говорится, что против видео с шовинистическим контентом компания ввела жесткие меры еще в 2017 году. В их число вошли ограничение рекомендаций и комментариев, передает РИА «Новости».

По словам представителей видеосервиса, после принятых мер просмотр подобных материалов сократился примерно на 80%.

«Сегодня (5 июня – прим. ВЗГЛЯД) мы делаем новый шаг, запрещая видео, предполагающие превосходство какой-либо группы... базирующееся на таких качествах, как возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана», – заявил YouTube.