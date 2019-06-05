Зеленский украл у Порошенко абзац из выступления

Президент Украины Владимир Зеленский украл у своего предшественника Петра Порошенко целый абзац из выступления со словами о «провале российского имперского проекта», утверждает пресс-секретарь бывшего украинского лидера Святослав Цеголко.

«Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность». Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера», – написал Цеголко в своем Facebook.

Он также опубликовал видео с Порошенко, который действительно говорит слова, в среду сказанные Зеленским.

Зеленский в Брюсселе в среду заявил: «Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве».